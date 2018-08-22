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В Хабаровском крае оценили эффективность работы органов местного самоуправления
В Правительстве Хабаровского края дали оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) по итогам 2017 года. Работу муниципалитетов проанализировали по показателям 9 сфер деятельности. Среди них – экономическое развитие, общее и дошкольное образование, культура, физическая культура и спорт, ЖКХ, эффективное муниципальное управление.
Как сообщили в министерстве экономического развития края, для обеспечения равных условий оценки муниципалитеты были разделены на 4 группы в соответствии с критериями транспортной доступности и плотности населения. Городские округа вошли в отдельную группу. Победители, а также обладатели второго места (в каждой группе) по результатам комплексной оценки, получат гранты, общая сумма поддержки – 10,8 миллионов рублей.
«Среди городских округов первое место занял Хабаровск, во второй группе лучшим стал Хабаровский район, в третьей группе в лидерах – Амурский район, в четвертой – Охотский район. Полученные средства грантов муниципальные образования могут направить на ремонт, реконструкцию, строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, поддержку малого и среднего предпринимательства и общественных объединений, развитие детского спорта», – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также отметили, что предоставление грантов оказывает стимулирующее действие на показатели деятельности ОМСУ. Если в 2013 году положительную динамику развития имели только 2 из 19 муниципальных образований края, то в 2014 году их число выросло до 8, а в 2017 году – до 14. Это свидетельствует о выравнивании социально-экономического развития территорий края.
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