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В Хабаровской духовной семинарии начались вступительные экзамены.
В Хабаровске по традиции духовной школы перед началом вступительных испытаний в домовом храме семинарии был совершен молебен на начало всякого доброго дела, по окончании которого с напутственным словом к абитуриентам обратился благочинный семинарского храма священник Олег Кузнецов.
Экзамены начались с прохождения тестирования, включающего вопросы по Священному Писанию, катехизису и церковной истории.
— В целом абитуриенты показали достаточный уровень знаний для поступления на подготовительное отделение Богословского факультета. Лучший результат тестирования у абитуриента из Владивостокской епархии Ростислава Грищенко — 86 баллов из 100 возможных, — комментирует итоги первого дня вступительных испытаний проректор по учебной работе Хабаровской духовной семинарии Михаил Квашнин.
Абитуриенты также прошли музыкальное прослушивание, по его результатам были определены юноши, которые смогут петь в мужском хоре семинарии.
— Сегодня мы проходили тестирование и музыкальное прослушивание. Тест был нетрудный, но содержал в себе интересные вопросы. На прослушивании я спел тропарь своему небесному покровителю — святому благоверному князю Александру Невскому. Думаю, пройти такие вступительные испытания сможет каждый, важно лишь желание и должная подготовка, — делится впечатления абитуриент из города Советская Гавань Александр Волченков.
22 августа абитуриентам будет предложено написать изложение по русскому языку, а 24 августа у каждого из них состоится беседа с руководством семинарии.
В 2018–2019 учебном году будущие студенты прибыли из целого ряда дальневосточных епархий: Благовещенской, Биробиджанской, Ванинской, Амурской, Владивостокской.
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