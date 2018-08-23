Юрий Трутнев: Средства единой субсидии нужно использовать максимально эффективно

Подготовка к предстоящему четвертому Восточному экономическому форуму, эффективность использования средств единой субсидии на формирование социальной инфраструктуры обсудили во Владивостоке участники заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.

В окружном совете приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернаторы дальневосточных регионов, представители федеральных и региональных властей.

«Мы сегодня с вами проводим очередное заседание совета Дальневосточного федерального округа. Время такое напряженное. У нас совсем близко Восточный экономический форум. Мы о нем коротко поговорим. Надо обменяться информацией, в каком состоянии дела», - открыл заседание окружного совета Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, одним из важнейших вопросов остается формирование социальной инфраструктуры в дальневосточных регионах и максимально эффективное использование выделенного государством финансирования.

«В этом году мы приступили к работе по строительству социальной инфраструктуры. Это важная работа. Нам посмотреть, как она идет. До конца года времени осталось мало. Денег на это выделено довольно много. Средства выделялись с боем. Недопустимо, чтобы в каких-то субъектах это финансирование не будет использовано. Надо оценить ситуацию и принять меня по перераспределению средств, чтобы деньги были эффективно использованы на благо людей: должны быть построены школы, больницы, детские сады, именно на это направлены все решения. Тем более что создание социальной инфраструктуры станет отдельным вопросом рассмотрения заседания президиума Госсовета РФ под руководством Президента России Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, вопросы использования средств единой субсидии и строительство объектов социальной инфраструктуры находятся под его личным контролем.

«Находясь в каждом регионе, мы оцениваем своевременность прохождения всех процедур: ведь, чтобы 193 объекта по всему ДФО были построены в срок, необходимо, чтобы проектно-сметная документация была сделала вовремя, и конкурсы отыграны без задержек. В некоторых регионах мы уже начали обсуждать вопросы контроля именно за строительными работами: наличие рабочих на площадках, хватает ли техники. И так будет по каждому объекту, который строится в рамках единой субсидии. Контролировать будем в постоянно режиме», - подчеркнул Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Напомним, постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне текущего года. Дальневосточные регионы получат почти 54 млрд рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока, при этом 21,2 млрд рублей должен поступить в бюджет 9 регионов уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.