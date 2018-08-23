Хабаровский край: Сколько стоит снарядить ребенка в поход за знаниями

По данным Росстата, в Хабаровском крае - портфели одни из самых дорогих в России. В среднем по 2645 рублей. С пустым портфелем, конечно, ребенка не отправишь.

Нужно запастись:

-тетрадями (на это уйдет примерно 5000 рублей).

- пеналом с канцелярией ( это как минимум 3000 рублей)

- дневником ( 100 рублей.

К этому стоит приплюсовать несколько комплектов обязательной формы и обуви Итого выйдет минимум на 20 тысяч рублей.

Если сегодня на рынке труда предлагают работу с зарплатой в 20-30 тысяч, то понятно, почему люди уезжают из Хабаровского края. Детей-то , помимо того, что нужно снарядить в поход за грамотой, еще и кормить нужно. И желательно, натуральными продуктами, не китайскими. Иначе болеть будут. А уж это могут себе позволить очень богатые люди, крупные чиновники или силовики.