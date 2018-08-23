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В Хабаровском районе танкисты уничтожили крестьянские посевы
Танки - не роскошь, а удобное для военных средство передвижения. Это защитники Родины сумели доказать в Хабаровском крае. А точнее, в селе Краснознаменка Хабаровского района.
Сергей Прилепин взял в аренду землю, засеял кормовыми культурами. Земля в Хабаровском крае- так себе : суглинки. Что-то растиить – по сути подвиг совершать.
Готовой к покосу она должна стать только на следующий сезон. Однако значительная часть посевов оказалась полностью уничтожена военными.
Танкистоам дали приказ и они рванули через поле, засеянное кормовыми культурами, хотя для этого оборудован специальный переезд , сообщает «Хабаровский край сегодня».
То, что во время репетиций всяких военных парадов страдает дорожное покрытие во время прохождения в Хабаровске, как-то и вспоминать не хочется. Как говорится, главная дорога та, по которой едет танк.
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