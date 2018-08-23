В Хабаровске пройдет фестиваль "Лики наследия"

В Хабаровске С 20 по 24 сентября 2018 года Дом народного творчества КГАУК «КНОТОК» проводит Межрегиональный фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия». Фестиваль является отборочным этапом Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия», организованного Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова.

Праздничные и концертные мероприятия фестиваля «Лики наследия» пройдут в Хабаровске, с. Сикачи-Алян, пос. Тополево Хабаровского муниципального района. В рамках события участники и руководители творческих коллективов посетят творческую лабораторию по актёрскому мастерству, мастер-классы по национальному танцу, народному пению и декоративно-прикладному творчеству. Вопросы сохранения и развития традиционной культуры народов, проживающих на территории Дальнего Востока, укрепления межнациональной и международной дружбы обсудят на круглом столе с представителями национально-культурных объединений Дальневосточного федерального округа и на презентации Клуба межнационального общения творческой молодёжи «МиР».

Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы и солисты, мастера декоративно-прикладного искусства, художники-любители, фольклорные ансамбли, ансамбли и хоры народной песни, ансамбли народного танца. Коллективы и солисты из числа Лауреатов I степени будут рекомендованы оргкомитетом Межрегионального фестиваля «Лики наследия» для участия в заключительном гала-концерте VI Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы — Россия», который пройдет в г. Москве в 2019 году.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Хабаровского края. Организаторы: Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры, Центр народов России, Международная ассоциация национальных культур Хабаровского края.