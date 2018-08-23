В Хабаровском крае расскажут, как получить электронную подпись

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Хабаровскому краю 30 августа 2018 года проводит тематическую «горячую линию» для населения Хабаровского края: «Как получить электронную подпись».

По телефону «горячей линии» специалисты кадастровой палаты расскажут: почему электронная подпись – это удобно, а также о том, как и где ее можно получить.

Телефон «горячей линии» - (4212) 42 36 12 с 10-00 до 13-00.