В Хабаровском крае дачников поделят на садоводов и огородников

В Хабаровском крае с наступлением нового 2019 года дачные участки, дачные домики и дачные некоммерческие товарищества перестанут существовать. Нынешних дачников поделят на садоводов и огородников, а понятие «дача» и всё, что с ним связано, из земельно-имущественных отношений будет исключено.

Это произойдет в соответствии со вступлением в силу с 1 января 2018 года Федерального закона от 29.07.2017 г № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

О подробностях рассказала Наталья Михайлова, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краю:

- Закон пришел на смену 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан", который действует с 1998 года и уже изрядно устарел.

Согласно новому закону, если у земельного участка установлен вид разрешённого использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» или «для дачного строительства», то с 2019 года участок будет официально признан садовым.

- Нужно ли менять имеющиеся на руках документы на землю?

- Менять ранее выданные документы не нужно, вся актуальная информация и все изменения будут отображены в Едином государственной реестре недвижимости. Собственники смогут запросить выписку из ЕГРН, чтобы удостовериться в том, какое целевое назначение имеет земельный участок

-Как изменения коснутся строений на земельных участках?

- Федеральный закон также определяет перечень строений, разрешённых для возведения на конкретных видах земельных участков. Например, на огородном земельном участке, предназначенном исключительно для отдыха и выращивания для собственных нужд сельскохозяйственных культур, будет запрещено возведение любого объекта недвижимости. Возможно лишь размещение временных хозяйственных построек для хранения инвентаря и урожая.

Размещение садовых домов, жилых домов, бань и гаражей будет разрешено только на садовых участках. При этом строительство объектов капитального строительства на садовых земельных участках должно соответствовать существующим правилам землепользования и застройки территории и градостроительным регламентам, устанавливающим предельные параметры такого строительства.

- Что говорит новый закон о постройках, уже имеющихся на земельных участках?

- Если до 1 января 2019 года строение было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости с назначением «жилое» или «жилое строение», то оно автоматически признается жилым дом. Но, если назначение дачи было указано как «нежилое», то есть объект сезонного или вспомогательного использования, предназначенный для отдыха и временного пребывания людей, и при этом дача не является хозяйственной постройкой или гаражом, то она автоматически признается садовым домом.

Если вы планируете приобрести земельный участок для строительства дома, обязательно выясните, какой вид разрешённого использования разрешен. Выписку из ЕГРН, в которой содержится эта информация, можно заказать в любом офисе МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).