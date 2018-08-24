В Хабаровске задержали мастурбатора-педофила

В Хабаровске в преддверии осени, видимо, активизировались граждане с разного рода сексуальными перверсиями. Так, благодаря бдительным гражданам, в дальневосточной столице задержан мужчина, отрыто занимавшийся мастурбаций.

Мало того, что прилюдно себя ублажал, так дело происходило на детской площадке, и именно юные жителя города боевой славы были объектом его похоти.

Местные жители вызвали полицию. Извращенца задержали и доставили в ОП № 3. Сейчас с ним работают полицейские, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.