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В Хабаровском крае построят долгожданную баню в Ванино
В Хабаровском крае после шестилетнего перерыва откроют общественную баню в поселке Ванино. С просьбой возобновить работу помывочной неоднократно обращались жители поселка, ветераны: в населенном пункте нет общественной бани.
В этом году вопрос удалось решить, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заложил капсулу в основание новой бани, строительство которой должно завершиться уже в следующем году.
По словам главы Ванинского района Александра Наумова, эту новость жители районного центра восприняли с воодушевлением.
«Это очень значимое события для нас. Хотя, может быть, звучит так себе: что такое баня? Но в действительности вся наша жизнь состоит из мелочей», - рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.
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