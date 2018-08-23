В Хабаровском крае построят долгожданную баню в Ванино

В Хабаровском крае после шестилетнего перерыва откроют общественную баню в поселке Ванино. С просьбой возобновить работу помывочной неоднократно обращались жители поселка, ветераны: в населенном пункте нет общественной бани.

В этом году вопрос удалось решить, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заложил капсулу в основание новой бани, строительство которой должно завершиться уже в следующем году.

По словам главы Ванинского района Александра Наумова, эту новость жители районного центра восприняли с воодушевлением.

«Это очень значимое события для нас. Хотя, может быть, звучит так себе: что такое баня? Но в действительности вся наша жизнь состоит из мелочей», - рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.