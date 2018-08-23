В Хабаровске семейный культурный поход обернулся пробитыми головами

В Хабаровске муж и жена поссорились в бургерной одного кинотеатра. То ли фастфуд не поделили, то ли природное от предков-обезьян взыграло. Как говорится, милые бранятся - только тешатся.

Дамочка позвонила своему брату и сказала, что ее супруг избил. Тот примчался к зданию вместе с приятелем, забрал у зятя тысячу рублей, вытащил пневматический пистолет и стал бить его рукоятью по голове.

Друзья зятя решили отбить его от взбешенного шурина гаечным ключом, найденным в машине. Били опять же по тому месту, где обычно находятся у людей мозги.

Понятно, что вызвали полицию. Брат жены сел в автомобиль и уехал. Патрульные нагнали автомобиль шурина с пробитой головой. Тот пытался избавиться от пистолета, выбросив его за киоск. Полицейские пистолет обнаружили и изъяли.

Более точные подробности инцидента выясняют оперативники, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».