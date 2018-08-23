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Трутнев:Восточный экономический форум стал признанной международной площадкой
Вопросы подготовки к четвертому Восточному экономическому форуму были рассмотрены на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.
По словам Юрия Трутнева, «за прошедшие три года Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-тихоокеанское пространство».
В корпусах ДВФУ уже начинаются работы по монтажу стендов и выставок. В этом году на форуме запланированы более 50 деловых мероприятий: панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы по четырем основным направлениям. Традиционно центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
В рамках форума на территории набережной бухты Аякс будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока». В ней примут участие субъекты Дальневосточного федерального округа, федеральные органы исполнительной власти – Минприроды России, Минспорта России, Минпромторга России, Минкультуры России. Это комплексный проект, призванный продемонстрировать участникам и гостям Форума особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности, способствовать укреплению хозяйственных и гуманитарных связей, наращиванию экспорта и привлечению въездного турпотока.
«Мы хотим показать традиции, культуру, экономический потенциал каждого региона. Рассказать, что в каждом субъекте Российской Федерации на Дальнем Востоке живут талантливые трудолюбивые люди. Доказать, что мы любим Дальний Восток», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Традиционно на выставку «Улица Дальнего Востока» приходит огромное количество делегатов форума, жителей и гостей Владивостока. Сейчас на выставке дальневосточных регионов развернулись масштабные работы, строятся павильоны. Кто-то из регионов возводит их «с нуля», кто-то обновляет прошлогодние. Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов на необходимость принимать личное участие в подготовке к мероприятиям Форума для максимально полного раскрытия возможностей регионов участникам и гостям ВЭФа.
Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русском (Владивосток).
Также на заседании округа обсуждались организация выборов в Единый день голосования 9 сентября, ход реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста в субъектах РФ в ДФО. В окружном Совете приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернаторы дальневосточных регионов, представители федеральных и региональных властей.
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