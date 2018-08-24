Безопасные и качественные дороги в Хабаровске: Провалов нет

После публикации статьи в газете «Молодой дальневосточник XXI век» «В Хабаровске с хорошими дорогами как-то исторически не сложилось» о проблемах реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" пришли в редакцию официальные комментарии сотрудников Администрации Хабаровского муниципального района и министерства промышленности и транспорта Хабаровского края

В текущем году в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в апреле был объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской в с. Матвеевка Хабаровского муниципального района. По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт между Комитетом по обеспечению жизнедеятельности населения (Заказчик) и ООО «Альбион» (Подрядчик). В соответствии с контрактом Подрядчик обязан выполнить все работы качественно и в указанный контрактом срок.

При приемке выполненных работ специалистами Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Хабаровского муниципального района совместно со специалистами экспертной организации ФГБОУ ВПО

«Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ) были выявлены отклонения от технического задания - асфальтобетонная смесь, доставленная от асфальтобетонного завода не соответствовала требованиям стандартов по качественным показателям.

Также выявлены нарушения по процессу укладки асфальтобетонной смеси на автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с.Матвеевка. Подрядной организации ООО «Альбион» необходимо было переделать участки дороги, где асфальтобетонная смесь уложена с браком.

После повторной укладки асфальтобетонной смеси специалисты Комитета также с специалистами ТОГУ взяли образцы вырубок асфальтобетона для проведения лабораторных испытаний. Результат испытаний снова показал несоблюдения строительных норм и правил при укладке асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетон не соответствовал требованиям стандартов.

В августе месяце подрядной организации ООО «Альбион» было отказано в приемке выполненных некачественных работ, денежные средства за некачественно выполненные работы Комитет не заплатил. Обращаем внимание, что муниципальный контракт полностью расторгнут в одностороннем порядке, недобросовестному подрядчику выставлены штрафные санкции за неисполнения работ по муниципальному контракту. В настоящее время ведутся работы по подготовке всех необходимых документов для повторного проведения электронного аукциона на ремонт улицы Октябрьской в с. Матвеевка.

По результатам контрольного выезда министерства промышленности и транспорта края 21.08.2018 информация о провалах дорожного полотна не подтвердилась. На текущий момент работы по обустройству остановки общественного транспорта "39 магазин" выполнены в полном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями в удобном для пассажиров месте.