В Хабаровске прививают детдомовцам семейные ценности





С 1 апреля по 31 октября 2018 года хабаровский детский дом № 1 реализует грантовый проект «Моя счастливая семья» конкурса «Православная инициатива».

Цель проекта — подготовить выпускников детских домов ко взрослой жизни, в которой им придется самостоятельно решать целый ряд непростых задач: получить профессию, найти работу по специальности, организовать быт, создать собственную семью. Созданная при детском доме служба постинтернатного сопровождения выпускников призвана оказывать всестороннюю помощь в решении жилищного вопроса, продолжении профессионального образования, трудоустройстве, оформлении документов. Однако готовить воспитанников к будущей семейной жизни и выполнению роли родителей необходимо начинать еще до выхода из стен детского дома, иначе неизбежно возникновение проблемы «циклического сиротства».

Поэтому одной из главных задач жизнеустройства воспитанников детских домов является формирование родительской сферы личности. Родительство включает в себя правильные ценностные установки, родительские чувства, ответственность.

Основной причиной трудностей в выполнении родительских функций бывшими выпускниками детских домов зачастую становится отсутствие модели родительского поведения как таковой.

Проект «Моя счастливая семья» направлен на снижение количества детей-сирот и профилактику социального сиротства.

В период с апреля по июнь 2018 года 10 воспитанниц детского дома в возрасте от 13 до 16 лет посещали занятия, в рамках которых им рассказывали о семейных ценностях, важности ответственного отношения к созданию семьи и материнству.

Также девочки посещали группы малышей Хабаровского специализированного дома ребенка. В ходе посещений девочки учились ухаживать за младенцами, помогая сотрудникам дома ребенка.

В планах организаторов проекта «Моя счастливая семья» занятия с православными семейными психологами, которые не понаслышке знают, какого труда стоит создание счастливой семьи.