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В Хабаровске солдат изнасиловал ребенка
Наша армия нас бережет. Насколько? Как может, так и бережет. Недавно танкисты уничтожили посевы у хабаровского фермера. Спешили на боевое задание. Приказ выполняли. А тут еще одна закавыка, опровергающая, что солдат ребенка не обидит.
Солдат вооруженных сил России бухал с друзьями. Дело молодое, секса хочется. Познакомился с девицей-восьмиклассницей, заманил ее в подъезд, где и показал всю гвардейскую удаль ребенку.
Насильника поймали по горячим следам, судили. Получил он 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Эта «награда» нашла своего героя. «Наградят» ли танкистов, уничтоживших посевы у фермера? Накажут ли их командиров? Кто знает!
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