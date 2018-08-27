В Хабаровске солдат изнасиловал ребенка

Наша армия нас бережет. Насколько? Как может, так и бережет. Недавно танкисты уничтожили посевы у хабаровского фермера. Спешили на боевое задание. Приказ выполняли. А тут еще одна закавыка, опровергающая, что солдат ребенка не обидит.

Солдат вооруженных сил России бухал с друзьями. Дело молодое, секса хочется. Познакомился с девицей-восьмиклассницей, заманил ее в подъезд, где и показал всю гвардейскую удаль ребенку.

Насильника поймали по горячим следам, судили. Получил он 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Эта «награда» нашла своего героя. «Наградят» ли танкистов, уничтоживших посевы у фермера? Накажут ли их командиров? Кто знает!