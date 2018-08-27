В Хабаровском крае проектируют несколько объектов соцкультбыта в Ванинском районе

В Хабаровском крае социально-культурный центр в поселке Токи и молодежный центр в Ванино проектируют власти Ванинского района. Работы уже ведутся, после прохождения госэкспертизы можно будет приступать к строительству.

По словам главы Ванинского района Александра Наумова, предыдущее руководство муниципалитета долгие годы не занималось объектами социально-культурной направленности.

«Это социально значимые объекты, нужные людям. Поэтому считаю, что это хорошие достижения - мы заложили фундамент под дальнейшие развитие», - рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.

В планах также убрать в райцентре мазутную котельную, заменив ее газовой.