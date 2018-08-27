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В Хабаровском крае Шантарским островам уготовано большое растительное будущее
В Хабаровском крае первый кордон национального парка «Шантарские острова» назвали «Китовым» в память о заходе в прошлом году гренландского кита в протоку, соединяющую море с озером Большим
Разнотравье там такое, что дух захватывает: ярко цветущий кипрей узколистный, крестовник псевдоаршиновый, купырь лесной, пижма, чина японская, синюха, герань. Кипрей устраивается в кедровом стланике, образуя живописную, клумбу. Прикордонный растительный покров – природное многообразие нацпарковых островов.
Из плодоносящих, кроме кедрового стланика, растет шиповник морщинистый, ольховник кустарниковый, дерен шведский, шикша.
На фоне моря с одной стороны и горной ленты – с другой, кордон с развивающимся государственным флагом символизирует уверенность в том, что нацпарку «Шантарские острова» уготовано большое будущее с возвращением былой многочисленной популяции китообразных и наземных обитателей.
Биота Шантарских островов до сих пор остается малоизученной, но с созданием национального парка «по крупицам расширяются и уточняются знания о растительном и животном мире.
Собранный гербарий обрабатывался в течение года.
Специалисты определили более 90 видов лишайников.
Сборы лишайников проводились в северо-восточной части острова Большой Шантар в окрестностях озера Большое, в бухте Панкова и в верхнем течении реки Тундровой. Каждый обследованный участок суши был по-своему примечателен сообществами лишайников.
В пределах косы, отделяющей озеро Большое от моря, наблюдаются заросли кедрового стланика, покрывающие большую часть косы. В северо-западной части косы наземные лишайники растут отдельными «ягельными полянками», которые постепенно сливаются в сплошные лишайниковые «ковры». В юго-восточной части косы, примыкающей к протоке, видовой состав напочвенных лишайников беднее, при этом их наибольшее разнообразие наблюдается на заброшенной грунтовой дороге.
Второе растительное сообщество – приморский вейниковый луг, занимает узкую прибрежную полосу вдоль всей косы. Лишайниковый компонент здесь представлен слабо, в основном эпиксильными видами на сухой и гнилой древесине выброшенного плавника.
Эпилитные (растущие на камнях) сообщества лишайников были обследованы в двух точках побережья: скальные обнажения у северо-западной оконечности косы и скальные обнажения между протокой из озера Большое и бухтой Панкова. Отмеченные при этом различия в видовом составе лишайников в этих пунктах обусловлены разницей в геологическом строении и составе пород.
Большое количество помета морских птиц, обитающих в устье протоки из озера Большого в море, обуславливают широкое распространение на скальных обнажениях и отдельных камнях нитрофильных видов лишайников.
Скальные обнажения, обследованные к северо-западу от оконечности косы, в прибрежной части массива горы Боковикова, характеризуются сильно выветрившимися и трещиноватыми породами с глинистыми включениями, многочисленными осыпями и отдельными глыбами более твёрдых пород. На этих обнажениях, наряду с эпилитными видами, массово встречаются виды, предпочитающие более разрушенные породы, глину и дресву: леканора равнинная, тефромела чёрная и др.
Лишайниковые сообщества лиственничных редколесьев и сфагновых болот были обследованы в верховьях реки Тундровой. Характерной чертой этих сообществ является бедность видового состава лишайников. Наземный компонент представлен немногочисленными (менее 10) видами кладонии и др., составляющими так называемые «ягельные подушки» в зарослях багульника болотного.
Эта лишь малая часть большого разнообразия растительного мира островов архипелага. Исследования имели продолжение в научной экспедиции 2018 года.
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