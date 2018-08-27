В Хабаровском крае эпидемия «лисичкиной» болезни

В Хабаровском крае зафиксирован рост случаев подтверждённого бешенств. Каждая третья проба на бешенство дала положительные результаты. Разносчики заболевания – лисы.

Лисы- единственные из псовых, которые могут переносить бешенство «на лапах». Для них городские помойки – своего рода бесплатный «шведский стол» в ресторане. Кормятся лисы, как и безнадзорные собаки, по ночам, стараясь не контактировать с людьми.

Городские службы никак не могут понять, что, не убирая помойки по вечерам, оставляя всякие помоечные «лакомства» на ночь, тем самым создают все условия для увеличения популяции «диких» жителей дальневосточной столицы.

Кстати, безнадзорные собаки – единственный кордон между диким животным миром и городской средой. С природой не повоюешь. Жители первых этажей, где в подвалах домов вывели бездомных кошек, столкнулись с нашествием крыс. Болезни, которые переносят крысы, страшнее и опаснее кошачьего амбре.

Если вернуться к бешенству, то стоит напомнить, что угроза распространения бешенства есть в селах Заозерное, Тополево, Матвеевка, Смирновка, Свечино, Мирное, Черная Речка, Скворцово, Федоровка, Малиновка, Восточное, Сергеевка, Ровное, Чистополье Хабаровского района. А также в Краснофлотском и Железнодорожном районах Хабаровска

Если домашний питомец заболел бешенством и у него нет необходимой прививки, то спасти его уже невозможно. Бесплатно поставить прививку от бешенства можно в ветеринарных клиниках Северного, Центрального и Южного округов. Их адреса: улица Тихоокеанская, 123, телефон: (4212) 42-29-05, 20-80-23 (режим работы с 8:30 до 18:30 без перерыва и выходных); переулок Степной, 6-б, телефон: (4212) 20-80-21 (режим работы: с 8:30 до 18:30 без перерыва и выходных); улица Краснореченская, 20, тел.: 20-80-24, 53-89-02, (часы работы с 8:00 до 18:30). Если вы увидели в черте населенного пункта енота или лису, сообщите об этом в единую диспетчерскую службу по телефону 42-47