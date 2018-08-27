Хабаровск: Мороженск, Отмороженск и Кусун

Говорят, что изюминкой Фестиваля мороженого в Хабаровске стал волшебник, который подарил горожанам около порядка шести тысяч порций холодного лакомства. Он раздал горожанам около шести тысяч порций холодного лакомства.

Фестиваль поделил жителей дальневосточной столицы на две части. Одни побежали в Мороженск за халявной пайкой сладкого лакомства, утех и зрелища. Другие назвали все это «Отморженском» в рамках продвижения торговой марки «Наш выбор 27» которую чиновники самонадеянно уже называют брендом.

Как отмечают организаторы, фестиваль стал большим семейным праздником, его посетилоболее 200 тысяч человек.

Мероприятие объединило лучших краевых производителей сладкого десерта, напитков и рестораторов - всего 93 участника, которые реализовали свою продукцию на 170 экспоместах

Конечно, говорить о натуральности местного продукта как-то странно. Нет почти молока в Хабаровском крае. Так что взамен в лучшем случае- сухое молоко из Беларуси, в худшем - подозрительное, но очень дешевое из Китая. О случаях отравления в Поднебесной таким молоком, только ленивые СМИ не сообщали. Вкупе с токсичным пальмовым маслом, от которого рак может быть, и как-то понятны те, кто назвал этот праздник «Отморженском».

Люду было на празднике – не протолкнуться. Любят хабаровчане праздники на Набережной.Помимо кормежки мороженом под народное самодеятельное творчество, людей поили местным напитком. 20 тысяч порций чая кусун разлили по стаканам и дали попробовать всем желающим. И это рекорд России по самому массовому угощению холодным чаем.

«Кусун» создал старший бармен ресторана «Амур» Егор Сиротин, смешав сок брусники, вытяжку из чаги и лозы лимонника и оттенив дальневосточную экзотику заморским чабрецом. В переводе с нанайского «Кусун» значит «сила, энергия».

- Я посмотрел, какие дальневосточные дикоросы могу использовать. Многие о них знают, но толком не используют в производстве напитков. Сделал сироп из брусники, взял лимонник – сравнил ягоду и лозу. Почитал литературу, изучил свойства. Так как мы делали напиток такой, чтобы его могли спокойно пить и дети, и гипертоники, и пожилые люди, нужно было минимизировать активные биологические вещества, содержащиеся в лимоннике. Остановились на лозе. Каждый ингредиент я по-своему обрабатывал. Что главное в напитке? Вкус и ароматика. Напиток служит для того, чтобы утолить жажду и удивить вкусом, - рассказал Егор Сиротин.

При всем скепсисе, попробовав «Кусун», понял, что он нравится. Густой аромат, насыщенный вкус, цвет пережженного сахара - и эмоции, как от первого глотка «Пепси-Колы», привезенной из Москвы в далекие советские времена… И еще вспомнилась дальневосточная газированная вода «Горный воздух» на основе сиропа из клоповки – редкой ягоды, которая растет только на Сахалине и чуть-чуть в Приморье. Давным-давно ее тайный рецепт продали японцам, и исчезла с прилавков эта вода.