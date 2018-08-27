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В Хабаровском крае открыты новые газовые лицевые счета для «баллонщиков»
Новые лицевые счета сформированы в ООО «Газэнергосеть Хабаровск» для жителей, использующих газ в баллонах для бытовых нужд в Хабаровском крае
Жители Хабаровского края, использующие сжиженный углеводородный газ (СУГ) в баллонах по регулируемым ценам, могут уточнить номера своих новых лицевых счетов в ООО «Газэнергосеть Хабаровск».
Данная информация абонентам предоставляется по бесплатному единому номеру телефона компании: 8 (800) 600-79-05, а также при обращении в абонентские пункты предприятия по адресам:
- г. Хабаровск, ул. Брестская, 53 А;
- г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, 28 А;
- п. Чегдомын, ул. Торговая, 18;
- г. Советская Гавань, ул. Суворова, 1;
- пос. Ванино, ул. Октябрьская, 30;
- г. Вяземский, ул. Милицейская, 68;
- пос. Переяславка, пер. Коммунальный, 14;
- г. Бикин, ул. Зеленая, 11 А.
Кроме того, потребители могут запросить сведения о новых лицевых счетах через электронный адрес компании: mail@gesdv.ru. При отправлении сообщения необходимо обозначить его тему – «Газ в баллонах, новый лицевой счет», а также указать Ф.И.О., адрес проживания и номер контактного телефона.
Изменение лицевых счетов произошло в связи со сменой поставщика СУГ по регулируемым ценам в Хабаровском крае, которым с 1 июля 2018 года стало ООО «Газэнергосеть Хабаровск».
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