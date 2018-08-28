Легендарному хабаровскому художнику исполнилось 80 лет

27 августа исполнилось 80 лет почётному гражданину Хабаровска Геннадию Дмитриевичу Павлишину, художнику-иллюстратору, народному художнику России, лауреату Государственной премии 1979 года за иллюстрации к книге Д. Нагишкина «Амурские сказки»

Редкий и самобытный мастер, Павлишин пишет необыкновенно тонкие и выразительные акварельные рисунки, выполняет мозаичные панно.

Книги с иллюстрациями Г. Д. Павлишина выходили в Хабаровске, в Москве, за рубежом. Среди них сборники стихотворений П. Комарова «Таёжные родники», «Огненные листья», «Серебряный кубок», В. Сысоева «Золотая Ригма», «Удивительные звери» и другие. «Амурские сказки», иллюстрированные Г. Павлишиным, получили высшую награду на международной книжной выставке в Братиславе – приз «Золотое яблоко», в Лейпциге – Золотую медаль. Широко известно огромное мозаичное панно площадью 12 квадратных метров «Поэма о Приамурье» в здании Правительства Хабаровского края. Это прекрасное произведение мозаичного монументального искусства, прославляющее величие и красоту природы нашего отечества, созданное Г. Д. Павлишиным.

Художник является автором нескольких икон для православных храмов Дальнего Востока. Вышли две новых книги с рисунками Г. Д. Павлишина «Тигр – венец творения в мире животных» (с научными текстами профессора Дальневосточного государственного университета Давида Бродянского) и «Этнография на фоне дальневосточной археологии. Из духовного наследства насельников древнего Кондона».

Родился Геннадий Дмитриевич в Хабаровске. С раннего детства увлекался рисованием. Первую свою настоящую картину «На Амуре» написал в кружке юных художников при Дворце пионеров. Окончив художественное училище во Владивостоке, он несколько лет работал художником в отделе истории и этнографии Дальневосточного филиала Академии наук СССР. Все это время провел в экспедициях, изучал быт, нравы, культуру коренных народов, делал многочисленные рисунки, эскизы, наброски. На их основе возникли его удивительные картины, книжные иллюстрации – декоративные, сотканные из точных этнографических деталей, создающие неповторимый и гармоничный мир сказок амурской тайги и быта малых народов Приамурья.

Первой книгой, которую он проиллюстрировал, была нанайская сказка «Мэрген и его друзья».

С 1965 года Г. Павлишин активно сотрудничал с Хабаровским книжным издательством. Известность пришла к нему после издания книги Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки». Художник создал иллюстрации, покорившие всех художественностью, поэтичностью и в то же время реалистичностью образов, и принесшие ему многочисленные премии и всемирную известность.

Всего художником оформлено более 100 изданий, в том числе и для детей, которые издавались в США, Греции, Франции, Японии и других странах. «Таежные родники», «Огненные листья», «Серебряный кубок» П. Комарова, «Золотая Ригма» В. Сысоева, «Мэрген и его друзья», «Таежные зори», «Поклон тайги» удостоены дипломов всесоюзных и всероссийских конкурсов. Академик Алексей Павлович Окладников в послесловии к «Амурским сказкам» написал о художнике: «Для каждой иллюстрации, для любой художественной композиции можно было бы дать строго научный специальный текст. Столь глубоко проник художник в этот большой и далеко ещё не исчерпанный исследователями культурно-исторический мир. Павлишин нашел в нём себя и свой особенный творческий стиль, свою художественную манеру, что, увы, дано не многим».

Геннадий Дмитриевич Павлишин отличается высокой работоспособностью, собранностью, непубличностью. Планы своей работы он расписывает на несколько лет. В планах его работы, например, серия картин о Владимире Арсеньеве и Дерсу Узала. Однако художник находит время для благотворительной деятельности, принимает участие в оформлении хабаровских храмов. В часовне на Большом Уссурийском острове под Хабаровском установлена икона «Порт-Артурская Божья Матерь», выполненная в камне Геннадием Дмитриевичем и его дочерьми, которым он передает свой художественный опыт.

В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина экспонируется книжно-иллюстративная выставка «Самобытность и талант» к 80-летию известного дальневосточного художника Г.Д. Павлишина, посвящённая жизни и творчеству. На ней представлены книжные издания из фонда сектора краеведения Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина, иллюстрированные этим замечательным хабаровским художником.



