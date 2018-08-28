В Хабаровском крае разыскивается опасный преступник

В Хабаровском крае сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления.

Особая примета: на шее с правой стороны имеется татуировка в форме змеи.

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