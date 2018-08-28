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В Хабаровском крае разыскивается опасный преступник
В Хабаровском крае сотрудники полиции разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления.
Особая примета: на шее с правой стороны имеется татуировка в форме змеи.
Если Вам знаком человек на фото, просим Вас сообщить об этом по телефона Если Вам знаком человек на фото, просим Вас сообщить об этом по телефонам 8(914)180-36-49, 8(914)197-24-32, 02.
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