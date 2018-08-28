В Хабаровской семинарии состоялся первый сеанс кинолектория «Свет! Камера! Мотор!»

В Хабаровской духовной семинарии состоялся первый сеанс кинолектория «Свет! Камера! Мотор!», в рамках которого вниманию участников был представлен фильм «Пророк Иеремия: обличитель царей» режиссера Гарри Уайнера.

В качестве эксперта-лектора выступил проректор Хабаровской Духовной семинарии иерей Дионисий Проскурин.

В ходе развернувшейся дискуссии были подняты вопросы отношения современной Православной Церкви к ветхозаветному наследию, понимания Воли Божией в жизни человека и многие другие.

— Мне очень понравились внимательность зрителей, которые задали вопросы о пророчестве и лжепророчестве, это говорит о том, что они обращали внимание не только на историческую сторону, но и на этическую, — поделился мнением священник Дионисий Проскурин.

Всего в рамках проекта будут представлены четырнадцать отечественных и зарубежных художественных фильмов, среди которых «Страсти Христовы», «Бен Гур», «Хроники Нарнии», «Остров», «Монах и бес», «Поп» и ряд других.

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