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В Хабаровской семинарии состоялся первый сеанс кинолектория «Свет! Камера! Мотор!»
В Хабаровской духовной семинарии состоялся первый сеанс кинолектория «Свет! Камера! Мотор!», в рамках которого вниманию участников был представлен фильм «Пророк Иеремия: обличитель царей» режиссера Гарри Уайнера.
В качестве эксперта-лектора выступил проректор Хабаровской Духовной семинарии иерей Дионисий Проскурин.
В ходе развернувшейся дискуссии были подняты вопросы отношения современной Православной Церкви к ветхозаветному наследию, понимания Воли Божией в жизни человека и многие другие.
— Мне очень понравились внимательность зрителей, которые задали вопросы о пророчестве и лжепророчестве, это говорит о том, что они обращали внимание не только на историческую сторону, но и на этическую, — поделился мнением священник Дионисий Проскурин.
Всего в рамках проекта будут представлены четырнадцать отечественных и зарубежных художественных фильмов, среди которых «Страсти Христовы», «Бен Гур», «Хроники Нарнии», «Остров», «Монах и бес», «Поп» и ряд других.
Дополнительная информация по телефону: 8-909-808-07-02, Анастаси
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