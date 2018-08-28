В Хабаровском крае национальному парку «Анюйский исполнилось 10 лет

Распоряжение Правительства Российской Федерации об образовании национального парка на территории Хабаровского парка было подписано еще в 2007 году, почти год ушел на создание, организацию, обустройство и только в августе 2008 года парк приступил к своей б миссии, поэтому и считает эту дату своим фактическим рождением.

Руководитель «Анюйского» Степан Кириллин поблагодарил друзей нацпарка за помощь и внимание к особо охраняемой природной территории.

- Одним из основных достижений национального парка за десятилетие стало увеличение численности диких копытных и, как следствие, увеличение числа амурского тигра на территории «Анюйского, - отметил он.- Но без помощи наших друзей и надежных партнеров этого могло и не быть. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сохранении нашей дальневосточной тайги и ее обитателей со всеми, кто вник по-настоящему в суть этого необходимого дела.