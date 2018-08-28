Новости
В Хабаровском крае национальному парку «Анюйский исполнилось 10 лет
Распоряжение Правительства Российской Федерации об образовании национального парка на территории Хабаровского парка было подписано еще в 2007 году, почти год ушел на создание, организацию, обустройство и только в августе 2008 года парк приступил к своей б миссии, поэтому и считает эту дату своим фактическим рождением.
Руководитель «Анюйского» Степан Кириллин поблагодарил друзей нацпарка за помощь и внимание к особо охраняемой природной территории.
- Одним из основных достижений национального парка за десятилетие стало увеличение численности диких копытных и, как следствие, увеличение числа амурского тигра на территории «Анюйского, - отметил он.- Но без помощи наших друзей и надежных партнеров этого могло и не быть. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сохранении нашей дальневосточной тайги и ее обитателей со всеми, кто вник по-настоящему в суть этого необходимого дела.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 714
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 147
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 226
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 066
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136