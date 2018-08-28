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В Хабаровске старушка зарезала сына
В Хабаровске пенсионерка зарезала своего 47-летнего сына в квартире дома на улице Мирная. Не просто убила, а истыкала кухонным ножом тело своего отпрыска.
По словам соседей, эта семья жила тихо и мирно. Хотя некоторые говорят, что 47-летний мужчина был запойный, и на этой почве там нередко были скандалы и драки.
В ходе последней ссоры материнское сердце не выдержала, и она убила свое сына, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Пожилая хабаровчанка дает показания в отделе полиции. Тело ее сына с ножевыми ранениями доставили в морг.
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