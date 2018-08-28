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В Хабаровске неизвестные «заминировали» гараж на Красной речке
В Хабаровске горожанин рядом со своим гаражом в районе Красной речки нашел четыре боеприпаса около гаража. На боеприпасах была маркировка, которая относила их к противотанковым минам.
Взрывотехники, обследовав «минное поле», пришли к выводу, что мины опасности не представляют. Боеприпасы оказались военными учебными пособиям для обучения саперному делу.
Две мины - макеты боеприпаса ТМ-60, один – макет мины ТМ-62П, а четвертая находка – имитация стандартного заряда СЗ-3а, тротилового фугаса, при помощи которого взрывают вражеские объекты и технику, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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