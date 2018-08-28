Плата за мракобесие: В Хабаровске появилась корь

Жители Хабаровского края обеспокоены эпидемии кори в одном из российских регионов. Это плата за мракобесие.

Помимо истерики по поводу ГМО, среди россиянок бытует поверье, что вакцинация вредит здоровью. Конечно, это следствие отвратительного биологического образования, как советского, так и постсоветского. Таким бы россиянкам двойки нужно было ставить и аттестат о среднем образовании не давать! В итоге жертвами становятся дети!

- в Хабаровске за 7 месяцев этого года зарегистрировано два случая кори, оба завозные, — прокомментировала корреспонденту «Хабаровских вестей» начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова. — Ситуация остается безопасной благодаря хорошему охвату нашего населения вакцинацией. А эта информация — показательный пример того, что бывает, если отказываться от прививок.

Всем, кто планирует поездки в регионы, неблагополучные по кори, требуется сделать профилактический укол за две недели до путешествия.

Корь— острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире за год от кори умеррает 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет. В России заболеваемость корью составляет 3,2 случая на 100 000 человек .