Сборная Хабаровского края выиграла первенство России по бильярдному спорту

Сборная Хабаровского края, в состав которой вошли Константин Мишатин, Никита Арсентьев и Юрий Маев, одержала победу в командном первенстве России по бильярдному спорту среди юношей и девушек от 16 лет до 21 года. По ходу турнира дальневосточники ни разу не проиграли и вернули в Хабаровск звание чемпионов спустя семь лет.

«Команда сработала просто отлично, все игроки равные, сыгранные. Выступили без провалов. Мы говорили ребятам, что не нужно торопиться, ведь они не просто так ехали за девять тысяч километров. Так и сделали, не спешили, действовали по игре, навязывали свое. Они сотворили историю. Первая победа нашей команды была в 2011 году, и она изменила вектор развития бильярдного спорта. В этом году вернули звание и сделали это красиво. Горжусь ими», — рассказала руководитель краевой федерации бильярдного спорта Амина Жололова.

Отправляясь на соревнования, участники краевой сборной пообещали тренерам и руководителям региональной федерации бильярдного спорта, что выиграют это первенство. Слово сдержали, хотя порой приходилось очень непросто. Сначала хабаровчане обыграли сборную Москвы, после этого не без труда одолели команду из Владимира, затем в четвертьфинале без особых проблем выиграли у Челябинска. В полуфинале, проигрывая 0:2, смогли собраться и победили хозяев соревнований и победителей прошлого года — команду Воронежа. В решающей встрече пришлось вновь бороться с владимирской командой, которая прошла по нижней сетке и достойно показала себя по ходу всего турнира.

«Когда мы только приехали в Воронеж, я сказал ребятам, что у нас есть шансы победить, ну или хотя бы войти в тройку, потому что команда у нас хорошая — слабых нет. Самая сложная игра была с Владимиром, пришлось постараться. В полуфинале получилось обыграть чемпионов прошлого года — команду Воронежа, а финале все сыграли очень хорошо», — отметил Константин Мишатин.

По признанию спортсменов, они еще несколько минут после победы в финале не могли понять, что выиграли. А в федерации бильярда в это время телефоны разрывались от звонков с поздравлениями.

«Первый телефонный звонок с поздравлениями был от руководителя владимирской федерации бильярда Андрея Степаненкова. Он был рядом со своими спортсменами, поддерживал их, и нам рассказал, что наша команда победила достойно. Такие слова дорогого стоят», — подчеркнула Амина Жололова.

Юрий Маев — представитель Арсеньева, однако легионером в хабаровской команде его назвать нельзя — он вырос в федерации бильярдного спорта Хабаровского края, периодически выступает за дальневосточную столицу и продолжает тренироваться у Валерия Копылова, с которым начинал свой путь в спорте. Никита Арсентьев и Константин Мишатин — воспитанники Валерия Пушкарева — главного тренера федерации бильярдного спорта Хабаровского края.

«Команды собрались очень сильные, но настрой решал все. Что касается парней, то они большие молодцы. В финале, закончив свою встречу, я стоял между двух столов, где играли Костя и Никита, и очень волновался, болел за свою команду. Последний шар Никиты все решил. Не верилось в то, что мы выиграли, но больше не верилось, когда обыграл вице-чемпиона мира Антона Виноградова из Владимира, вытащил встречу. Как позже сказал его тренер, Антон меня недооценил, поскольку я больше играю в комбинированную пирамиду, а не в свободную. Еще одна сложная встреча была с Ильей Строковым из Воронежа. Больше двух часов длилась, было тяжело физически и психологически. Я взял упорством. Впечатлений море, везем веселые фотографии и кубок домой», — рассказал Юрий Маев.

Победа позволила хабаровчанам получить звание Мастеров спорта России, а Константина Мишатина, который недавно занял пятое место на первенстве мира, признали лучшим игроком соревнований — он выиграл восемь встреч из девяти и не проиграл ни разу в плей-офф.

«Все рады, все поздравляют нас, а мы очень спокойные. Такое ощущение, что так и должно быть: приехали и победили. Команд сильных было очень много, если честно, то казалось, что с Воронежем у нас шансов не будет, все-таки в их составе три мастера спорта, но Костя вытащил нас. Даже в финале было не так тяжело, как в этой встрече. Мы очень довольны результатом. Я давно хотел выполнить Мастера спорта, и вот этот момент настал», — отметил Никита Арсентьев.

Поездка на первенство России стала возможной благодаря краевому министерству физической культуры и спорта, а также спонсорам – Эдуарду и Вячеславу Перкуновым – фанатам бильярдного спорта из Амурска. Сразу же после победы сборная отправилась на командный чемпионат России в Судак. Поддержку в организации этой поездки оказал Василий Сидога. Ему и другим партнерам федерация выражает большую благодарность.