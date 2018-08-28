Команда «СКА-Нефтяник» участвует в Выборах Губернатора Хабаровского края и мэра Хабаровска.

29 августа 2018 года в 14.00 команда «СКА-Нефтяник» – действующий чемпион России по хоккею с мячом пройдет регистрацию в участковой избирательной комиссии на участке №112 (Арена «Ерофей»).

Напомним, что с 29 августа по 05 сентября 2018 г. на участковых избирательных комиссиях организован личный приём граждан для выдачи открепительных талонов.

Хоккеисты используют свое право проголосовать по месту нахождения, и, конечно, для команды удобнее всего осуществить свой гражданский долг в родных стенах Арены «Ерофей», где проходят сейчас их тренировки в активном режиме перед хоккейным сезоном.

Также в информационном сюжете руководство Арены «Ерофей» расскажет обо всех мероприятиях, которые состоятся в День выборов для избирателей: бесплатный каток, мастер-классы по фигурному катанию, кулинарное шоу, матч по хоккею с мячом, автограф-сессия СКА-Нефтяника и программа для детей.