В Хабаровском крае ожидается рост въездного потока иностранных туристов

Туристской администрацией Хабаровского края ведется активная подготовка к участию бизнес-сообщества в международной туристской выставке "JATA – 2018" , которая пройдет в сентябре Токио, в рамках которой сотоится презентация туристских ресурсов региона и будут заключены соглашения между туроператорами сторон о дальнейшем сотрудничестве в работе.

По мнению предпринимателей, развитию российско-японского сотрудничества в сфере туризма будут также способствовать проведение в сентябре ранссибирского поезда дружбы в рамках «перекрестных годов» России и Японии. Японская молодежь посетит Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан – Удэ и Иркутск. С ноября планируется введение третьей частоты авиарейсов «Хабаровск – Токио (Япония)».

Активизации поездок жителей Хабаровского края в Страну восходящего солнца способствует введение с 1 июня текущего года облегченных правил оформления визы в Японию.

Желающим оформить въездную визу необходимо подать в японское дипломатическое учреждение в России заявление на получение туристической визы по системе «поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта».