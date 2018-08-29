Новости
В Хабаровском крае ожидается рост въездного потока иностранных туристов
Туристской администрацией Хабаровского края ведется активная подготовка к участию бизнес-сообщества в международной туристской выставке "JATA – 2018" , которая пройдет в сентябре Токио, в рамках которой сотоится презентация туристских ресурсов региона и будут заключены соглашения между туроператорами сторон о дальнейшем сотрудничестве в работе.
По мнению предпринимателей, развитию российско-японского сотрудничества в сфере туризма будут также способствовать проведение в сентябре ранссибирского поезда дружбы в рамках «перекрестных годов» России и Японии. Японская молодежь посетит Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан – Удэ и Иркутск. С ноября планируется введение третьей частоты авиарейсов «Хабаровск – Токио (Япония)».
Активизации поездок жителей Хабаровского края в Страну восходящего солнца способствует введение с 1 июня текущего года облегченных правил оформления визы в Японию.
Желающим оформить въездную визу необходимо подать в японское дипломатическое учреждение в России заявление на получение туристической визы по системе «поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта».
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 717
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 148
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 226
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 066
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136