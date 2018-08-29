В Хабаровском крае грянул восьмой дормидонтовский сладкий залп

Из Дормидонтовки, что в Вяземском районе, целый год метились в Хабаровск, чтобы пальнуть сладким залпом. Кстати их две – Дормидонтовки, одна село, другая – поселок. Их него и целились, чтобы грянуть от всей души восьмым по счету сладким залпом. Особо готовили для атаки малиновое варенье. Его особо любят в Хабаровске.

Однако случилось так, что по идее могли и промахнуться. Согласовывали –согласовывали сроки, да не высогласовали. В один день прошел Фестиваль варенья с феерическим мороженым праздником в Хабаровске. Разве может сравняться силы сельскохозяйственного района с хабаровской громадой?

Основные события начались в 11.00. К этому времени почти все малиновое варенье было продано. Коллеги из районной газеты «Вяземские вести» по блату подкинули баночку. Народу было больше, чем в прошлом году. Люди у нас хорошие, умные, их на пиаровской мякине не проведешь. Что нужно русскому человеку? Воля и правда. Все это было.

Подробности о том, как прошел Фестиваль варенья, читайте в свежем номере газеты «Молодой дальневосточник XXI век».