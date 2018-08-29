Хабаровский край: Какая песня без баяна!

Руководитель народного хора села Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края Александра Гусаков в присутствии атамана здешнего казачьего общества Рудольфа Белоглазова не без иронии замечает: «Сначала мы его заманили в хор, а потом он стал атаманом…»

Рудольф Евгеньевич не противиться сказанному Александром Григорьевичем, и сразу видно, что связывают этих немолодых мужчин не только общественные заботы, а нечто большее. Наверное, стремление сделать жизнь Лермонтовки, самого большого села Бикинского района, интересней и лучше.

Возможно ли это, когда процветающее в советскую эпоху поселение лишилось совхоза и гарнизона, благодаря которым создавалась и развивалась социальная сфера? Безработица и разруха не лучшим образом повлияли на людей. Но именно в эти годы в Лермонтовке заявили о себе народный хор и казачье общество.

Сильный голос

Александр Гусаков перебрался на Дальний Восток из Кузбасса три десятка лет назад. Вместе с животноводами и механизаторами пригласил его, дипломированного баяниста, Пушкинский совхоз.

Лермонтовка и Пушкино - соседние села. Бикинский район можно считать примером, как увековечивают классиков, не имевших отношения ни к этим местам, ни к сельхозпроизводству, которое было представлено в обоих селах совхозами, активно развивавшимися, а потому испытывавшими нужду в кадрах.

Гусакову предложили место музыкального работника в совхозном детском саду. Другим местом приложения творческих способностей стал народный хор, созданный Александром Григорьевичем. Хор до сих пор репетирует и дает концерты в Пушкино, а Гусакова пригласили преподавателем по классу баяна в детскую школу искусств, существующую в Лермонтовке.

Неуемная натура, он и на новом месте взялся организовывать народный хор.

- Спасибо местной предпринимательнице Надежде Ивановне Рева. Она снабдила нас впечатляющими тканями. Из них наши женщины сшили себе концертные костюмы, - рассказывает Александр Григорьевич.

Кто они, лермонтовские артисты, спешащие на репетиции, находящие смысл в хоровом пении? Надежда Федоровна Шипер, трудившаяся на ниве бухучета. Валентина Митрофановна Гаврищук, воспитательница детсада. Екатерина Семеновна Огренич, учитель математики и физики.

- Сильный голос, - не без гордости добавляет о Екатерине Семеновне руководитель хора.

Гимнастерка, фуражка, сапоги

Появление в Лермонтовке казачьего общества привнесло в репертуар казачьи песни. Хотя о взаимосвязи не склонны рассуждать ни руководитель хор Гусаков, ни атаман хуторского общества Белоглазов.

- Казачьи песни всегда были на устах. Я с детских лет слышал песни «Скакал казак через долину», «По Дону гуляет казак молодой», «Распрягайте, хлопцы, кони». Их пели отец и мать по праздникам, когда приглашали в дом гостей, - говорит Александр Григорьевич Гусаков. - В казачьих песнях задор и воля, преодоление невзгод, любовь к Родине. Их хочется петь!..

Что касается сценических костюмов, то он признается, что пока обходится без лампасов. Но гимнастерка, фуражка, хромовые сапоги имеются. Женская часть хора пошила блузки и юбки, которые носили казачки.

- На масленицу выступаем в полушубках и валенках. Женщины украшают себя шалями, расшитыми цветами, - продолжает руководитель хора.

На открытой площадке хор дает концерт в день Победы, а также в день села, который отмечается в сентябре. В райцентр приглашают на осеннюю ярмарку, где хор из Лермонтовки выступает вмести с другими самодеятельными коллективами Бикинского района.

В репертуаре разные песни. Есть патриотическая - «У казака любовь - Россия». Есть плясовая - «Эх, загулял, загулял…». Недавно репертуар пополнили новые песни: « Ехали казаки домой», «Молодой атаман». Правда, лермонтовский атаман Белоглазов посчитал, что с его голосом ему не место в хоре. А вот Николай Селедуев, кстати, член хуторского казачьего общества, покинул хор, чтобы переключиться на сольные выступления.

Не опускать руки

- Наш хор участвовал в краевом фестивале «Казачья гора», - уточняет хуторской атаман. - Правда, один раз. Выезд в Хабаровск - это затраты. Не каждый участник хора готов за свой счет ехать туда и обратно. Да и концерты в населенных пунктах района были бы чаще, если бы материальная составляющая была на другом уровне.

Что скрывать, первичные казачьи общества прозябают в нищете. Председатель совета стариков Уссурийского войскового казачьего общества А.В. Бояркин, кстати, зачинатель возрождения казачества в Бикинском районе, помнит другие времена. С начала 90-х годов казачьим обществам разрешалось заниматься коммерческой деятельностью, и это помогало зарабатывать на всевозможные нужды. С формированием реестровых войск на коммерции был поставлен крест. Ориентиром стала государственная служба, финансируемая из регионального бюджета, однако для хутора Лермонтовского, как и для других станичных и хуторских обществ Хабаровского края, несение службы на возмездной основе - это мечта, а не реальность.

Что главное в пору пустопорожних заявлений и продолжающейся неопределенности? Не опускать руки. Крепить связи с соратниками. А еще петь песни, ведь с хорошей песней и горе - не беда.

Михаил Карпач

Хабаровск-Лермонтовка

«Приамурский казачий вестник» № 8 с.г.