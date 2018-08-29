В ТОСЭР «Комсомольск» построили административно-производственное здание

На площадке «Парус» территории опережающего развития «Комсомольск» завершило строительство одного из двух производственно-административных зданий

Здание площадью 2748 квадратных метра предназначено для размещения производств различного профиля.

Резиденты ТОСЭР смогут арендовать помещения по сниженной стоимости. На новых площадях планируется разместить предприятия по выпуску комплектующих для авиационной промышленности, а также ряд малых и средних компаний, которые получат условия для создания производственных объединений.