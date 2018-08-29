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В Хабаровском крае приставы помогли сиротам собраться в школу
В Хабаровском районе работники аппарата Управления посетили воспитанников подшефного детского дома № 33 села Тополево.
«Помоги собраться в школу» – с таким девизом судебные приставы вручили ребятам подарки – школьные и канцелярские принадлежности, ну и конечно много сладких угощений. Особое внимание уделили дошколятам, которые в этом году 1 сентября пойдут в первый класс и впервые сядут за школьную парту. Ребята живо общались со своими старшими друзьями – судебными приставами, рассказывая о своем летнем отдыхе и новых достижениях.
Посещение подшефного детского дома – добрая и светлая традиция Управления. Ребята каждый раз встречают гостей из службы судебных приставов с радостью и восторгом в глазах, ведь такие детки особенно нуждаются во внимании и заботе. В очередной раз судебные приставы подарили детям частицу себя, для того чтобы в этом мире стало больше детских улыбок и радостного смеха!
Пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
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