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В Комсомольске-на-Амуре полицейские помогли дачнику собрать «веселый» урожай
В Комсомольске-на-Амуре 59-летний дачник вырастил на своемприусадебном участке 22 куста конопли. Мужчина уверял, что это растение он растил для личных хозяйственных нужд.
Коноплю стражи правопорядка уничтожили, а уголовное дело с обвинительным постановлением направили в суд. Максимальная санкция за совершение такого преступления - лишение свободы сроком до двух лет.
Пресс-служба УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре
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