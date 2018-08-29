В Комсомольске-на-Амуре полицейские помогли дачнику собрать «веселый» урожай

В Комсомольске-на-Амуре 59-летний дачник вырастил на своемприусадебном участке 22 куста конопли. Мужчина уверял, что это растение он растил для личных хозяйственных нужд.

Коноплю стражи правопорядка уничтожили, а уголовное дело с обвинительным постановлением направили в суд. Максимальная санкция за совершение такого преступления - лишение свободы сроком до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре