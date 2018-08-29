В Хабаровском крае готовятся отметить 73 годовщину окончания Второй мировой войны

В регионе отметят 73 годовщину окончания Второй мировой войны. Мероприятия, посвященные этот тождественной дате, пройдут по всему краю с 31 августа по 2 сентября. В эти дни будут проведены митинги, краевые Вахты памяти, торжественные приемы ветеранов в городских и сельских поселениях.

Основные мероприятия в краевой столице пройдут 31 августа. В этот день в 10.00 и 10.45 запланировано возложение венков и цветов к Вечному огню на площади Славы и к памятнику Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому. В 15.00 в концертном зале Хабаровской краевой филармонии состоится Краевое торжественное собрание, гостями которого станут ветераны войны.

2 сентября в муниципальных районах пройдут торжественные митинги, праздничные концерты, патриотические акции. В Верхнебуреинском районе на этот день запланирован кинолекторий «Память мне стучится в сердце». Кроме того, в Комсомольском районе и районе им. Лазо запланированы тематические фотовыставки. В Нанайском районе проведут легкоатлетическую эстафету «Вперед к Победе!» в Советско-Гаванском районе состоятся акции «Белый голубь – символ мира» и «Сентябрь Победы».

В свою очередь, 2 сентября хабаровская молодежь проведет флеш-моб «Стена памяти и дружбы», который пройдёт на набережной адмирала Невельского. По замыслу организаторов собравшиеся выстроятся в живую цепь. Ее длина должна составить 1945 метров, как символ года окончания войны. Организаторы также обещают, что символ отразится и на количестве людей - 1945 участников.

«Идея живой цепи заключается в почтении памяти солдат, сражавшихся за Родину, и привлечении внимания жителей города Хабаровска к ключевой дате дальневосточной Победы. Живая цепь начнётся от бюста Р.Я. Малиновскому, пройдёт через стадион имени Ленина и завершится у памятника маршалу А.М. Василевскому», - сообщила руководитель регионального отделения «Волонтёры Победы» Анастасия Брага.

Она также добавила, что участники акции передадут из рук в руки копию телеграммы «Об окончании Второй мировой войны», которая в далёком 1945 году была отправлена из Хабаровска в Москву. Финалом станет запись видеообращения молодёжи к жителям мира на разных языках.