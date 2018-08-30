Дальний Восток: Лососевое раздолье

Как сообщил в своем аккаунте в Twitter заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, по состоянию на 19 августа вылов красной рыбы достиг 400 тыс. тонн, что больше предыдущего рекорда на целых 175 тыс. тонн.

За следующие три дня, к 22 августа, было выловлено еще 67 тыс. тонн. В сравнении с 2016 годом (вылов лосося обычно сравнивается по четным и нечетным годам) также зафиксирован рост — на 42% по состоянию на 21 августа, так что вполне вероятно, что путина окажется даже удачнее, чем в рекордном 2009 году, когда за весь период путины выловили 520 тыс. тонн красной рыбы.

Как известно, такой прирост произошел за счет обильных подходов рыбы к берегам Камчатки, которые давно были спрогнозированы. Ученые определили заход лососевых в Охотское море в размере 913 тыс. тонн. Преимущественно за счет прироста вылова красной рыбы общий российский промысел вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, до 3,4 млн тонн.

Конечно, есть серьезные опасения, что научные данные могут быть ошибочными, объем допустимого улова был увеличен зря и это сильно ударит по популяции, что в будущем заметно сократит добычу. Однако пока все говорит о том, что популяция находится в прекрасном состоянии: рыба рунным ходом заходит в реки, и даже на Сахалине счастливые медведи больше не забредают в города из-за нехватки пищи, как в прошлом году, а сидят группами по берегам и рыбачат.

Правда, повод для волнения все равно есть: как считают в Ассоциации рыбопромышленников Усть-Камчатского района, на восточном побережье Камчатки существует угроза переполнения нерестилищ, что может нанести серьезный урон популяции нерки. Рыбаки заявляют, что фиксируют ее чрезмерные заходы, в то время как КамчатНИРО в целях увеличения популяции данного вида ограничивает промысел. Естественно, в институте с мнением рыбаков не согласны и уверены в дефиците нерки. В этой ситуации остается только надеяться на компетентность представителей отраслевой науки.

Конечно, такие уловы не могут не отразиться на ценах, которые начиная с 2013 года неуклонно (не считая сезонных колебаний) росли. Уже сейчас хорошо заметно снижение оптовых цен: горбуша на Дальнем Востоке подешевела на 17%, до 120 рублей за килограмм, а кета — на 20%, до 190 рублей за килограмм.

В рознице изменения пока не так заметны — последние 12 месяцев цены продолжали расти, причем рост с июля 2017 по июль 2018 года составил 13%. Зато сейчас наметился явный тренд на их снижение, и, по некоторым оценкам, цены на отдельные виды лососевых могут упасть на 25%. Так что уже осенью потребители смогут покупать больше рыбы, не переживая за семейный бюджет.

Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?»