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Яровая: «Аэрофлот» всегда демонстрирует высокое качество обслуживания пассажиров и надёжность
Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что принято решение о передаче от «Аэрофлота» авиакомпании «Россия» практически всех рейсов из Москвы на Дальний Восток социально чувствительна и требует официальных разъяснений и детализации. Для жителей Дальнего Востока важно понимать, как и по каким ценам люди смогут летать в центральную Россию, видеться с родными и близкими, планировать отпуска и командировки, как будет развиваться туризм, экономическое сотрудничество», - заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.
Вице-спикер ГД обратилась к генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Виталию Савельеву с просьбой предоставить сведения, касающиеся объема и регулярности перелетов на Дальний Восток в 2018-2019 гг., сохранения «плоских» тарифов и в целом стоимости перелетов, а также обеспечения безопасности и качества авиапарка, комфорта и качества обслуживания граждан.
«Прошу Вас при принятии решений учесть специфику и значимость длительных перелетов на Дальний Восток и исключительную важность авиационного сообщения для экономического и социального благополучия региона», - говорится в тексте письма.
Ирина Яровая напомнила, что «ПАО «Аэрофлот» уже на протяжении нескольких лет успешно реализует важную социально ориентированную программу «плоских» тарифов, поддержанную Президентом Российской Федерации и серьезным образом повышающую мобильность жителей Дальнего Востока и всегда демонстрирует высокое качество обслуживания пассажиров и надёжность». «Уверена, что все решения будут в этой последовательно взвешенной логике», - сказала Ирина Яровая.
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