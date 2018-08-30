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В Хабаровске медики обсудят современные методы диагностики и лечения детской онкологии
4-5 сентября в Хабаровске пройдет окружной научно-образовательный семинар «Дальние регионы»
Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний обсудят на окружном научно-образовательном семинаре «Дальние регионы». Он пройдет в Хабаровске с 4 по 5 сентября.
Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в столицу региона приедут специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Д. Рогачева - ведущего детского онкологического центра страны, а также врачи-педиатры, гематологи, онкологи, детские хирурги, иммунологи, радиологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по паллиативной медицине со всех регионов Дальневосточного федерального округа. Возглавит работу конференции доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Д. Рогачева, президент национального общества детских онкологов Александр Румянцев.
Семинар посвящен широкому кругу вопросов в области детской онкологии, гематологии, иммунологии. Специалисты обсудят проблемы раннего выявления онкологических заболеваний у детей, современные подходы к терапии боли, актуальные вопросы инфекционной безопасности на всех этапах лечения, медико-социальные и правовые аспекты помощи пациентам с редкими заболеваниями в России.
5 сентября ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Д. Рогачева проведут для детских хирургов-дальневосточников серию мастер-классов. Трансляция выполняемых операций будет организована в лечебных учреждениях края. Также специалисты проведут консультации для маленьких пациентов.
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