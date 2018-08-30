Новости
Борис Гладких: Президент учел предложения регионов по изменению пенсионного законодательства
Предложения главы государства Владимира Путина по законопроекту о постепенном повышении пенсионного возраста будут оформлены в виде поправок и внесены в Государственную Думу РФ. В сентябре депутаты рассмотрят его во втором чтении.
Борис Гладких, представляющий интересы Хабаровского края в Государственной Думе РФ подчеркнул, что в своем обращении Президент учел все существенные предложения, поступившие от регионов.
«Действительно, мы ждали, когда Президент выразит свое мнение. На протяжении двух месяцев общались с жителями края, с коллегами на региональном уровне. Это очень хорошо, что Владимир Владимирович услышал наиболее важные предложения, которые поступали со всех регионов страны, в том числе из Хабаровского края. В его обращении собраны все наиболее важные задачи, связанные с изменением пенсионного возраста. Это касается и коренных малочисленных народов, и женщин, и тех, кто в ближайшее время уходит на пенсию», - сказал Борис Гладких.
Парламентарий также отметил, что во время последних обсуждений в краевой Законодательной Думе даже представители оппозиционных фракций заговорили о том, что необходимо вступать в диалог и прорабатывать каждый вопрос детально.
«В целом понятно, что граждане России определились, как им поступать в будущем и чего ждать от изменения пенсионного возраста. Это этап в новейшей истории страны, который нужно пройти. Да, это непопулярная мера, но посыл Президента еще раз подтверждает, что власть будет и дальше работать в интересах граждан. Сложные вопросы нужно решать не митингами и акциями протеста, а только посредством конструктивного диалога», – заключил депутат.
Напомним, в среду, 29 августа, Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу внесения изменений в пенсионное законодательство.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 724
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 151
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 231
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 069
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136