Шпорт: Уверен, что Комсомольск-на-Амуре приумножит свои достижения

В Драматическом театре города Юности состоялась встреча с жителями города «Комсомольск-на-Амуре: настоящее и будущее». В зале собрались представители общественности, деловых кругов, ветераны и молодежь города. К ним обратился Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он рассказал о приоритетных задачах по развитию промышленности и социальной сферы города.

Вячеслав Шпорт рассказал о ситуации в экономике Комсомольска-на-Амуре. Стабильно работают промышленные предприятия. В ТОСЭР "Комсомольск" уже зашли 23 резидента, на 8 площадках идет локализация производства по выпуску комплектующих для машиностроения и железнодорожного транспорта, заработало предприятие по утилизации и переработке автопокрышек, производства твердосплавного инструмента. В приоритете – привлечение новых инвесторов и своевременное выполнение гособоронзаказа на действующих предприятиях.

Глава региона подчеркнул, что развитие экономики – не самоцель, а фундамент для решения социальных задач. Вячеслав Шпорт отметил, что продолжится поддержка семей с детьми. Так, в ближайшем будущем планируется выплачивать 150 тысяч рублей уже при рождении первого ребенка. Разрабатываются новые программы по льготной ипотеке, в том числе и по сниженной ставке до 2%.

Большой блок в обращении Губернатора был посвящен развитию здравоохранения в городе. В Комсомольске-на-Амуре будут модернизированы 6 детских поликлиник с созданием игровых зон, электронной регистратуры, колл-центра для родителей, комнат для кормления грудничков. Продолжается строительство Детского больничного комплекса. Через 2 года он станет самым современным детским медицинским учреждением на Дальнем Востоке.

«В этом году откроется диализный центр, а уже к 2020 году введут 2 новых корпуса Онкологического диспансера. Для оказания экстренной медицинской помощи на базе 2-й городской больницы будет развернута вертолётная площадка. В результате, чтобы пройти полное обследование или получить необходимое лечение, в том числе высокотехнологичное, жителям города не придется ехать в Хабаровск. Комсомольск-на-Амуре, как и весь Хабаровский край, должен быть настоящей территорией здоровья», - сказал Вячеслав Шпорт.

Говоря о развитии образования, глава региона рассказал, что в планах – завершение реконструкции детского сада комбинированного вида. Это позволит увеличить количество мест до 260. Завершается создание Инженерной школы. В течение 3 лет планируется завершить реконструкцию средней школы № 38.

Рассказал Губернатор края и о планах по развитию спорта. В городе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. В этом году заменят поле на стадионе "Строитель" и завершится реконструкция стадиона "Смена". В городе приступили к возведению Регионального центра спорта. Он предназначен для подготовки спортивного резерва в сборные команды России. На его базе будут проводиться соревнования международного и всероссийского уровней.

В завершении своего обращения Вячеслав Шпорт дал ряд конкретных поручений по развитию города. Он подчеркнул, что Правительству края совместно с администрацией города необходимо обеспечить 100 % реализацию Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Нужно продолжить работу по обеспечению доступности авиаперевозок, проработать с Минтрансом России включение Комсомольской агломерации в национальный проект "Безопасные и качественные дороги", в срок завершить строительство новых медицинских объектов, увеличить объемы жилищного строительства не менее чем в 1,5 раза.

«Это те поручения, выполнение которых я беру на свой личный контроль. Уверен, нам по плечу решение всех задач и реализация наших личных планов, направленных во благо родного города, родного края. Именно поэтому у Комсомольска-на-Амуре славное прошлое, успешное настоящее и надёжное будущее!», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.