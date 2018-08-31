В Хабаровске отберут творческие идеи для московских выставок

В Хабаровскк 4 сентября в Музее археологии в 19.00 состоится открытие выставки "Большая страна - большие идеи", которая исследует современную культурную ситуацию в регионах России.

Передвижная выставка "Большая страна - большие идеи" в форме мобильной экспозиции представит идеи, черновики, эскизы неосуществленных замыслов современных художников из российских регионов. Эксперты отобрали для выставки 15 лучших проектов, отражающих вариативность художественных методов и стратегий, их разнообразие в связи с географическим положением. Заготовки и материалы художников из разных городов России покажут в виде авторских стендов, разработанных в партнерстве с архитекторами Rhizome Group. Участниками выставки являются Павел Отдельнов, арт-группа "ПРОВМЫЗА", Артем Филатов, Андрей Сяйлев, Сергей Потеряев и другие художники.

Поистине эксклюзивным и значимым событием в ходе симпозиума станет поиск творческих идей (ревю) для выставок 2019-2022 гг. проекта "NEMOSKVA", которые будут экспонироваться в Центре изящных искусств BOZAR в г. Брюсселе, в г. Москве, в регионах России, в странах СНГ и БРИКС.

Профессиональную оценку работ на симпозиуме будут осуществлять следующие эксперты: Андрей Тен - художник театральной организации "Белый театр", главный художник Хабаровского краевого музыкального театра; Людмила Козлова - искусствовед, заместитель директора по научной работе Дальневосточного художественного музея, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России; Ольга Павленкович - художник-живописец, зав. кафедрой изобразительного искусства Тихоокеанского государственного университета, кандидат педагогических наук; Дарья Петрушкина - заведующий Музейно-культурным центром "Амурский Утёс"; Татьяна Давыдова - искусствовед, директор картинной галереи им. А.М. Федотова; Павел Оглуздин - художник Хабаровского театра юного зрителя, Бирулина Алиса - актриса "Белого Театра".

Заявку на участие в ревю идей можно оставить до 3 сентября 2018 по ссылке https://fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/785705/.

5 сентября с 18.30 до 20.00 в Хабаровском краевом театре юного зрителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10-12) состоится публичная лекция "Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир".

В роли спикеров выступят Элиза Р. Линн и Ленарт Вольф (Германия) - авторы публикаций о современном искусстве и актуальной культуре. В настоящее время в планах творческих людей перформансы, выставки и видеопоказы в институциях по всему миру.

Посетить лекцию может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке https://fgbuk-gmvts-rosizo.timepad.ru/event/784161/.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

проекта Межрегионального взаимодействия в области современного искусства "NEMOSKVA" в г. Хабаровске

4 сентября (19.00) Музей археологии (ул. Тургенева, 86)

открытие выставки "Большая страна - большие идеи",

ревю (поиск творческих идей) для выставок 2019-2022 гг. проекта "NEMOSKVA".

5 сентября (18.30-20.00) Хабаровский краевой театр юного зрителя

(ул. Муравьёва-Амурского, 10-12)

публичная лекция "Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир".