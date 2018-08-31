Хабаровский район лидирует в рейтинге по развитию общественно-государственного сотрудничества

В Хабаровском крае провели мониторинг состояния и развития общественно-государственного сотрудничества в муниципальных образованиях за полугодие. В общем рейтинге лидером стал Хабаровский район.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и информации края, в мониторинге участвовали городские округа и муниципальные районы. Для создания равных условий они были распределены на три группы в зависимости от плотности населения, удаленности от центра края и географического положения.

Комплексная оценка проводилась по девяти показателям. Среди них - наличие муниципальных нормативных правовых актов, финансирование из местного бюджета, деятельность ТОС, общественных советов и НКО, обсуждение государственных программ края, участие в программе поддержки местных инициатив, наличие специалистов в указанных сферах, а также рейтинг глав с сайта https://golos27.ru/.

По результатам проведенного мониторинга в первой группе среди городских округов первое место занял Комсомольск-на-Амуре. В группе среди 10 районов, приближенных к центру края, лучшим признан Хабаровский район. Среди 7 других отдаленных районов победил Николаевский район. В общем рейтинге муниципальных образований лидирует Хабаровский район.

Мониторинг состояния и развития общественно-государственного сотрудничества проводится в целях формирования единой системы эффективности деятельности органов местного самоуправления. По сравнению с прошлым годом в муниципальных образованиях края значительно возросла активность граждан по созданию территориальных общественных самоуправлений и формированию инициатив, направленных на самостоятельное решение наиболее важных вопросов местного значения. Так, за полгода в регионе появилось более 430 таких объединений.