Спортсмены Хабаровского края завоевали медали чемпионатов Европы и России по стрельбе из лука

Стрелки Хабаровского края стали обладателями медалей чемпионатов Европы и России. Соревнования по стрельбе из лука проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

На чемпионате Европы по стрельбе из лука, который проходил в чешском городе Пльзен Нонна Александрова, в составе сборной России, стала победительницей командных соревнований. В финале россиянки нанесли поражение команде Италии. Всего же российские лучники на чемпионате Европы завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали, выиграв общекомандный зачет соревнований.

Еще одну медаль в копилку Хабаровского края принес Андрей Лебединский. На чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата хабаровчанин стал серебряным призером в соревнованиях по стрельбе из пистолета. Напомним, что Андрей Лебединский является четырехкратным победителем Паралимпийских игр по пулевой стрельбе.

Стрельба из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата - одна из старейших дисциплин в программе Паралимпийских летних игр. В 2020 году на XVI Паралимпийских летних играх, которые пройдут в столице Японии Токио, будет разыграно девять комплектов медалей в этой дисциплине.