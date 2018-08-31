В Хабаровском крае началась плановая вакцинация населения против гриппа

В Хабаровском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Всего в этом году планируется охватить прививками не менее 46,6 % от общей численности населения региона. Ход проведения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций обсудили на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в Правительстве края. Совещание с муниципальными районами и городскими округами в режиме видеоконференции провел заместитель Председателя Правительства края Владимир Чаюк.

По информации министерства здравоохранения региона, плановая вакцинация продлится до 1 ноября. Всего в период компании планируется привить 619 100 человек, в том числе 162 700 детей. Особое внимание будет уделено иммунизации жителей края, входящих в группы риска. Это работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, птице- и свинофабрик, люди старше трудоспособного возраста, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, студенты.

«Для проведения прививок в Хабаровский край поступили противогриппозные вакцины в количестве 179 200 доз для детей и беременных и 454 900 доз для взрослого населения. В настоящее время их получили все медучреждения региона, за исключением Аяно-Майского района. Туда вакцины будут доставлены в ближайшее время», - отметила и.о. заместителя начальника управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения края Ольга Одинцова.

Для населения края иммунизация против гриппа бесплатна. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, в медицинских кабинетах на рабочем месте, в детских садах, школах, средне-специальных и высших учебных заведениях. Также в этом году, как и в прошлом, планируется организовать работу передвижных пунктов вакцинации.

На сегодняшний день прививка является самым эффективным средством профилактики гриппа. Она позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложнений. Так, по информации Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проведенный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в сезон 2017-2018 года позволил не допустить широкого эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в январе-марте этого года. Эпидемический порог по заболеваемости в крае был превышен только в 5 из 19 муниципальных образований края - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вехнебуреинском и Нанайском районах.

Напомним, грипп - острое вирусное заболевание, поражающее дыхательные пути и сопровождающееся выраженной интоксикацией. Его опасность заключается не только в тяжелом лечении болезни, но и в серьезных осложнениях, вызванных как самим вирусом гриппа (вирусная пневмония, отёк, легких, менингоэнцефалит), так и связанных с присоединением бактериальных инфекций (отит, синусит, пневмония).

Пройти вакцинацию против гриппа лучше заранее – в сентябре-октябре, так как для формирования иммунитета после прививки требуется 2-3 недели. Дети старше 3 лет, подростки и взрослые без ограничения возраста прививаются однократно. Детям с 6 месяцев до 3 лет прививка ставится дважды с интервалом 4 недели. В день вакцинации обязательно проводится медицинский осмотр с измерением температуры тела.