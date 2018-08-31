В Хабаровском крае сокращен оборот нелегальной алкогольной продукции

В Хабаровске состоялся "круглый стол" с участием представителей бизнес-сообщества. На встрече обсуждался разработанный министерством торговли "План быстрых побед". Это комплекс мероприятий, направленный на упрощение условий ведения бизнеса. Документ предусматривает сокращение срока выдачи лицензии на продажу алкоголя с 30 до 25 дней. Также впервые вводится понятие "скорая помощь" для предпринимателей – это предварительная проверка документов перед тем, как получить лицензию.

На сегодняшний день главной задачей является сокращение контрафактной алкогольной продукции. По экспертным оценкам, в Хабаровском крае он составляет 25 процентов от общего оборота спиртного при среднероссийском показателе - 38 процентов. Для сравнения, до введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в 2016 года, нелегальный оборот алкоголя в крае достигал 37 процентов.

"В регионе есть 65 населенных пунктов с населением свыше 200 человек, где по документам алкоголь вообще не продают. Но фактически это не так – спиртное реализуют, только незаконно, без лицензии. Причем, это может быть недоброкачественный продукт. Предприниматели должны выйти из "тени". Министерство работает с реальным сектором экономики и перед нами стоит задача, чтобы все бизнесмены работали в правовом поле. Мы включили в "План быстрых побед" рейтинг районов в зависимости от состояния рынка розничных продаж алкоголя. Контроль в этом направлении будет усилен", - отметил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Участники совещания также обсудили необходимость изменения федерального законодательства, чтобы избежать финансовых потерь бизнеса и ухода лицензиатов в "тень". В региональном министерстве торговли предлагают пойти на уступки предпринимателям, которые уже оплатили госпошлину, но рискуют не получить лицензию из-за долгов по налогам и проблем с правоустанавливающими документами. Таким бизнесменам хотят предоставить время для исправления недочетов, чтобы не потерять уплаченную госпошлину, размер которой составляет 65-325 тыс. рублей в зависимости от срока действия лицензии.

"Предприниматели могут и не знать, что у компании есть задолженность по каким-то платежам, а госпошлина на получение лицензии уже оплачена. Это серьезная сумма, терять которую - значит нести убытки. Предлагаемая инициатива действительно востребована у предпринимателей, потому что дает возможность – провести работу над ошибками и получить лицензию. Надеюсь, что законодательная инициатива в дальнейшем будет поддержана", - отметил заместитель председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Хабаровского края Андрей Веретенников.

Добавим, по итогам 2017 года в специальном рейтинге Росалкогольрегулирования Хабаровский край занял 9 место по стране. Эксперты федерального уровня анализировали показатели, характеризующие легальность розничных продаж алкоголя в регионах. Благодаря этому из федерального в краевой бюджет дополнительно поступило 645,5 млн. рублей от перераспределения доходов от уплаты акцизов. По итогам первого квартала 2018 года Хабаровский край занял уже 4 место. За 7 месяцев дополнительно привлечено 414,1 млн. рублей.