В Хабаровске реставрируют Дом доходный Такеучи

В Хабаровске более 17 лет прошло со времени первой комплексной реставрации объекта культурного наследия - памятника архитектуры федерального значения «Дом доходный Такеучи», 1912 г. на улице Муравьева-Амурского.

Двухэтажное кирпичное с оштукатуренными уличными фасадами здание, с высокой цокольной частью и с поздней открытой террасой, расположенное по красной линии пересечения улиц Муравьева-Амурского и Комсомольской. Г-образное в плане со скошенным углом и нависающим над первым этажом круглым эркером, завершенным куполом. Выполнено в стиле эклектики с элементами классицизма и модерна, окрашенное с выделением декора белым цветом.

В целом фасады сохранили свой первоначальный вид и находятся в удовлетворительном техническом состоянии, кроме отделки и окраски.

За весь эксплуатационный период здание подвергалось многочисленным перепланировкам и в настоящее время планировка всех помещений приспособлена под кафе, магазины и административные службы.

Усиление несущего остова, замена оконных и дверные заполнений на новые деревянные, выполненные по типу исторических, комплекс ремонтно-реставрационных работ по уличным фасадам и внутренним помещениям, в том числе замена всего инженерного оборудования и коммуникаций, выполнены в период с 1996 по 2001 год.

Естественным образом отрицательно повлияли на техническое состояние фасадов здания его интенсивная эксплуатация, загазованность улиц, запыленность и климатические условия. Окрасочное покрытие запылилось и выцвело, фрагментарно начало отслаивается, местами разрушен штукатурный слой, многочисленные повреждения от демонтированных конструкций, утрачено несколько декоративных элементов, гранитные блоки цоколя имеют сколы и общее загрязнение.

На фасадах менялись рекламные вывески, повреждающие стены уличных фасадов, входы постоянно закрывались новодельными объемами беседок, козырьков. Весь теплый период конструкции летние кафе загораживают 1 этаж уличных фасадов.

В начале 2018 года ООО «Парис», являющееся собственником объекта культурного наследия, выступило заказчиком на выполнение работ по ремонту с фрагментальной реставрацией уличных фасадов. Была заказана научно-проектная документация для ремонта фасадов, получено соответствующее разрешение государственного органа охраны объектов культурного наследия на выполнение ремонтно-реставрационных работ, установлены строительные леса и в начале лета 2018 года начались работы на объекте.

Проектную документацию подготовило ООО «Востокстрой», эта же организация ведет авторский надзор и научно-методического руководство, технический надзор на объекте выполняют специалисты КГБУ «Центр ОПИК», работы по ремонту фасадов проводит подрядная организация ООО «ПКК «Компас -М».

Как обычно бывает в реставрации, при более детальном обследовании появляется необходимость в дополнительных или сопутствующих работах. В данном случае это работы по гидроизоляции и благоустройству эстакады (террасы) со стороны ул. Комсомольской, ремонт подсветки здания с заменой фонарей и кабеля. Основные работы по фасадам выполняются в соответствии с проектной документацией.

В процессе ремонтных работ Проектировщиком дополнительно выполнялось обследование состояния декоративных элементов и отделки венчающих элементов фасадов. После монтажа новых декоративных элементов на место утраченных выполнена расчистка фасадов, обеспыливание, грунтование и заделка и расшивка трещин, ремонт штукатурных поверхностей, расчистка цоколя от краски и набелов.

Выполнены варианты выкрасок для согласования окончательного цветового решения фасадов в соответствии с «Паспортом отделки». Фасад со стороны улицы Комсомольской подготовлен под окончательную чистовую покраску высококачественными материалами. Так же ремонтируются и окрашиваются оконные и наружные дверные заполнения в едином цветовом решении. Все водосточных трубы, оконные отливы и защитные металлические фартуки будут заменены на новые из стали с полимерным покрытием.

Если позволят погодные условия, то уже в начале осени окраска фасадов будет завершена и памятник архитектуры по - прежнему будет привлекать к себе взгляды горожан и гостей города.

По материалам сайта КГБУ "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры"