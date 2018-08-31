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В Хабаровском крае приставы отлично метают гранаты
Сотрудники отдела судебных приставов по Солнечному району Хабаровского края приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурного спортивного комплекса ГТО. Всего в соревнованиях состязались 4 команды.
В программу состязаний входил бег с дистанцией 30 метров, метание гранаты, прыжки в длину, а также наклоны.
В упорной борьбе команда судебных приставов, в состав которой вошли наиболее физически подготовленные судебные приставы, заняла почетное 1 место в общекомандном зачете. Спортсмены боролись за победу, не жалея сил, стремились к заветному финишу.
Подобные соревнования не единичные, они проводятся ежегодно в целях вовлечения сотрудников в регулярные занятия спортом и пропаганды здорового образа жизни, совершенствования у них разносторонней физической подготовленности и воспитания высоких морально-волевых качеств, выявляя самых быстрых и выносливых.
Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успехов и новых побед!
Пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
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