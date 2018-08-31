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Хабаровск встретит участников международного велопробега «Санкт-Петербург – Владивосток»
Международный велопробег «Санкт-Петербург – Владивосток» проедет через Хабаровский край. В столицу региона его участники прибудут 1 сентября. В составе команды 19 человек. В их числе – представители трех стран: Швейцарии, Германии и Австрии.
Велопробег стартовал из Санкт-Петербурга 10 июня. Его маршрут протяженностью более 10 тысяч километров проходит по территории 18 субъектов Российской Федерации. Любители велоспорта проделают путь через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Костромскую, Кировскую области, Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Республику Бурятию, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.
Финишировать участники велопробега планируют во Владивостоке накануне Восточного экономического форума – 8-9 сентября. По итогам тура на основе кадров, снятых велосипедистами, будет создан фильм о России.
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