В Хабаровском крае будет роздано 55 тысяч муаровых лент

В день окончания Второй мировой войны, 2 сентября, волонтёры Победы выйдут на улицы Хабаровского края, чтобы напомнить дальневосточникам о знаменательной дате в истории государства. Они раздадут муаровые ленты, символизирующие победу над милитаристской Японией.

По словам организаторов в рамках Всероссийской акции «Дальневосточная Победа» будет роздано 55 тысяч лент. Она пройдет во всех районах края. Подготовка к событию началась за несколько месяцев. В муниципальные образования были направлены ленты, а также памятки о том, как правильно их носить.

- Я считаю, что мы должны помнить не только о Великой Отечественной войне, но и о Второй мировой. И не забывать, что война закончилась на Дальнем Востоке, - комментирует Анастасия Брага, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы».

В Хабаровске раздача лент пройдет на Комсомольской площади и им. Ленина в 12.00. На набережной стадиона им. Ленина от бюста Р.Я. Малиновского до памятника А.М. Василевского в 14.00.

Муаровая лента идентична по цвету ленте с колодки медали "За победу над Японией", которой были награждены свыше миллиона военнослужащих Красной Армии.